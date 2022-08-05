Главу Херсонской области Сальдо доставили в симферопольскую больницу

Главу Администрации Херсонской области Владимира Сальдо доставили в крымскую больницу. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на волне".

Сальдо доставили санитарной авиацией в клинику им. Семашко в Симферополе в отделение нейрохирургии. Ранее он жаловался, что тяжело переносит осложнения после ковида.