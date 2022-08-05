Главу Херсонской области Сальдо доставили в симферопольскую больницу
Главу Администрации Херсонской области Владимира Сальдо доставили в крымскую больницу. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на волне".
Сальдо доставили санитарной авиацией в клинику им. Семашко в Симферополе в отделение нейрохирургии. Ранее он жаловался, что тяжело переносит осложнения после ковида.
Лайф уже писал, что Владимира Сальдо госпитализировали. На этом настояли врачи. Теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.