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5 августа, 12:59

Главу Херсонской области Сальдо доставили в симферопольскую больницу

Главу Администрации Херсонской области Владимира Сальдо доставили в крымскую больницу. Об этом сообщил телеграм-канал "Mash на волне".

Сальдо доставили санитарной авиацией в клинику им. Семашко в Симферополе в отделение нейрохирургии. Ранее он жаловался, что тяжело переносит осложнения после ковида.

Актёр Александр Филиппенко госпитализирован с коронавирусом в Москве

Актёр Александр Филиппенко госпитализирован с коронавирусом в Москве

Лайф уже писал, что Владимира Сальдо госпитализировали. На этом настояли врачи. Теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.

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Официальный сайт Администрации Херсонской области

Светлана Оперук

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