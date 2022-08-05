ВСУ нанесли второй удар по Запорожской АЭС спустя два часа после первого
Вооружённые силы Украины второй раз за сутки нанесли удар по Запорожской АЭС. Об этом сообщили власти Энергодара.
"Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершён повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС. На этот раз националистам удалось достичь цели, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции", — говорится в сообщении.
Характер и масштаб повреждений устанавливаются.
Напомним, днём 5 августа ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию во время пересменки работников, на месте возник пожар. Из-за обстрела оборваны две линии электропередачи, которые подводят электроэнергию к распределительному устройству, необходимому для безопасного функционирования энергоблоков АЭС.