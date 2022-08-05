Тайник с ручными противотанковыми гранатомётами (РПГ), гранатами и патронами обнаружили силовики в Бердянском районе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"При осуществлении мероприятий по выявлению граждан, причастных к совершению преступлений на территории области, а также лиц, состоящих в так называемой АТО (антитеррористическая операция Киева в Донбассе. — Прим. Лайфа), полицейские во взаимодействии с силовыми структурами на территории одной из ферм села Берестовое Бердянского района обнаружили тщательно замаскированный тайник, содержимое которого предназначалось для совершения диверсий и террористических актов на территории региона", — говорится в сообщении.

В результате правоохранителями были изъяты 12 мин МОН-50, семь ящиков тротила общим весом в 32 кг, 50 электродетонаторов, девять электропроводных шнуров, сигнальная мина, произведённая в США, 11 РПГ, одна ручная кумулятивная граната (РКГ), один реактивный пехотный огнемёт (РПО) "Шмель" и другое военное снаряжение.