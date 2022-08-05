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Регион
Опубликовано 5 августа 2022, 15:48

В Запорожской области нашли крупный тайник боеприпасов для диверсий

Тайник с 32 кг тротила и 11 гранатомётами обнаружен в Запорожской области

Тайник с ручными противотанковыми гранатомётами (РПГ), гранатами и патронами обнаружили силовики в Бердянском районе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"При осуществлении мероприятий по выявлению граждан, причастных к совершению преступлений на территории области, а также лиц, состоящих в так называемой АТО (антитеррористическая операция Киева в Донбассе. — Прим. Лайфа), полицейские во взаимодействии с силовыми структурами на территории одной из ферм села Берестовое Бердянского района обнаружили тщательно замаскированный тайник, содержимое которого предназначалось для совершения диверсий и террористических актов на территории региона", — говорится в сообщении.

В результате правоохранителями были изъяты 12 мин МОН-50, семь ящиков тротила общим весом в 32 кг, 50 электродетонаторов, девять электропроводных шнуров, сигнальная мина, произведённая в США, 11 РПГ, одна ручная кумулятивная граната (РКГ), один реактивный пехотный огнемёт (РПО) "Шмель" и другое военное снаряжение.

В Харьковской области нашли крупный схрон боеприпасов украинских военных
В Харьковской области нашли крупный схрон боеприпасов украинских военных

Ранее Лайф сообщал, что под Херсоном силовики обнаружили схрон с оружием для обстрела российской техники. В нём найдены автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-миллиметровые противотанковые гранаты ПГ-7М и свыше двух сотен патронов калибра 7,62 мм трёх видов в лентах.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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