В ДНР на время спецоперации запретили использовать беспилотники
В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики запретили использование беспилотников. Такое постановление принял в пятницу Госкомитет обороны.
"На время действия специальной военной операции установить запрет на использование беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики", — указано в документе.
Ограничения не распространяются на технику МВД и Народной милиции ДНР, Министерства госбезопасности, МЧС и Генпрокуратуры. А вот сотрудникам СМИ можно будет использовать дроны только при наличии аккредитации и при постановке техники на учёт.
Напомним, что беспилотную технику против союзных сил активно применяет украинская армия, но ВСУ получают отпор. Так, только за последних три дня бойцы Росгвардии уничтожили 24 оператора украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской Народной Республике. Ещё семь БПЛА, а также порядка 350 снарядов к РСЗО "Град", восемь артиллерийских орудий различной модификации и шесть гаубиц "Мста-Б" были уничтожены российскими военными в Запорожье.
ТАСС / Валерий Матыцин