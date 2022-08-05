В ДНР на время спецоперации запретили использовать беспилотники

В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики запретили использование беспилотников. Такое постановление принял в пятницу Госкомитет обороны.

"На время действия специальной военной операции установить запрет на использование беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики", — указано в документе.

Ограничения не распространяются на технику МВД и Народной милиции ДНР, Министерства госбезопасности, МЧС и Генпрокуратуры. А вот сотрудникам СМИ можно будет использовать дроны только при наличии аккредитации и при постановке техники на учёт.