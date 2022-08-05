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5 августа, 15:33

Премьер Израиля Лапид: Операция "Рассвет" устраняет конкретную угрозу гражданам страны

Операция "Рассвет" против исламистов в секторе Газа направлена на устранение конкретной угрозы израильтянам. Об этом в "Твиттере" заявил премьер-министр еврейской страны Яир Лапид.

"Армия обороны Израиля недавно атаковала цели "Исламского джихада" в секторе Газа. Это операция, направленная на устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и окружающей Газы, а также нанесение ущерба террористам", — написал он.

В результате удара Израиля по сектору Газа погиб один из лидеров "Исламского джихада"

В результате удара Израиля по сектору Газа погиб один из лидеров "Исламского джихада"

Лайф напоминает, что ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по целям радикалов в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба военных, обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет".

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Twitter / בז news

Никита Осипов

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