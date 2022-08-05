Премьер Израиля Лапид: Операция "Рассвет" устраняет конкретную угрозу гражданам страны

Операция "Рассвет" против исламистов в секторе Газа направлена на устранение конкретной угрозы израильтянам. Об этом в "Твиттере" заявил премьер-министр еврейской страны Яир Лапид.

"Армия обороны Израиля недавно атаковала цели "Исламского джихада" в секторе Газа. Это операция, направленная на устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и окружающей Газы, а также нанесение ущерба террористам", — написал он.