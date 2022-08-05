Биолог рассказал, что нужно брать в поход в лес

Перед походом в лес обязательно нужно одеться в яркую одежду, особенно если в прогулке участвуют дети. Об этом и других важных вещах телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Обязательно надевать яркую одежду на себя, тем более при походе в лес с детьми. Чем ярче, тем лучше. Я с собой постоянно ношу жилеты дорожные оранжевые. Они в карман помещаются", — сказал он.

Кроме того, с собой обязательно нужно взять заряженный телефон и переносное зарядное устройство. Также важно захватить спички, предварительно завёрнутые в полиэтиленовый пакет, чтобы они не намокли в случае дождя. Помимо этого необходимо позаботиться о наличии воды и небольшого перекуса — например, орехов или шоколадного батончика.