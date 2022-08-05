Мама Стифлера рассказала, сколько партнёров получила благодаря "Американскому пирогу"
Звезда "Американского пирога" Кулидж призналась, что переспала с 200 людьми благодаря роли
Звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж призналась, что благодаря роли мамы Стифлера ей удалось переспать с 200 людьми. Её слова приводит Variety.
"У меня было столько преимуществ от роли в этом фильме. Я имею в виду, что у меня было около 200 человек, с которыми я бы не смогла переспать ранее", — сказала актриса.
В фильме Кулидж сыграла привлекательную женщину зрелого возраста, которая всячески пыталась соблазнить одноклассника сына-подростка Пола Финча, и в итоге ей это удалось. По словам актрисы, амплуа "милфы" закрепилось за ней на долгое время, но тогда ей нечего было терять.
"Я десять лет провела на прослушиваниях, и ни одно из них не привело к работе. Страх уходит, когда ты привыкаешь проигрывать", — подчеркнула Кулидж.
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"Американский пирог". Реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, сценарист Адам Херц / kinopoisk.ru