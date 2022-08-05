Мама Стифлера рассказала, сколько партнёров получила благодаря "Американскому пирогу"

Звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж призналась, что благодаря роли мамы Стифлера ей удалось переспать с 200 людьми. Её слова приводит Variety.

"У меня было столько преимуществ от роли в этом фильме. Я имею в виду, что у меня было около 200 человек, с которыми я бы не смогла переспать ранее", — сказала актриса.

В фильме Кулидж сыграла привлекательную женщину зрелого возраста, которая всячески пыталась соблазнить одноклассника сына-подростка Пола Финча, и в итоге ей это удалось. По словам актрисы, амплуа "милфы" закрепилось за ней на долгое время, но тогда ей нечего было терять.