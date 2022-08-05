Актёр Андрей Чернышов опроверг сообщения о госпитализации

Актёр Андрей Чернышов отреагировал на сообщения о собственной госпитализации. Так, телеканалу "Звезда" артист рассказал, что распространившаяся в Сети информация является ложной.

"Это ерунда какая-то, глупости пишут", — подчеркнул Чернышов, реагируя на сообщения о том, что он находится в одном из столичных медучреждений, где проходит комплексное обследование.