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5 августа, 15:01

Актёр Андрей Чернышов опроверг сообщения о госпитализации

Актёр Андрей Чернышов отреагировал на сообщения о собственной госпитализации. Так, телеканалу "Звезда" артист рассказал, что распространившаяся в Сети информация является ложной.

"Это ерунда какая-то, глупости пишут", — подчеркнул Чернышов, реагируя на сообщения о том, что он находится в одном из столичных медучреждений, где проходит комплексное обследование.

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Ранее Лайф писал, что актёр Александр Филиппенко был госпитализирован с коронавирусом в Москве. Примечательно, что в этом году артист уже прививался от ковида.

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ТАСС / Руслан Шамуков

Никита Осипов

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