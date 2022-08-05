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Регион
Опубликовано 5 августа 2022, 14:45

Система ПВО отразила очередную ракетную атаку на Херсон

Херсонская администрация сообщила о работе ПВО, которая отразила ракетную атаку

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских военных на Херсон. Об этом сообщили в администрации региона.

"Работала система противовоздушной обороны. Атака отражена. Прилётов не было", — приводит сообщение РИА "Новости".

В пресс-службе также опровергли утверждения украинских СМИ о попаданиях в Антоновский мост через Днепр. Кроме того, ВСУ обстреляли Новую Каховку, где также сработала ПВО. Информация о возможных разрушениях уточняется.

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Накануне, 4 августа, замглавы администрации Кирилл Стремоусов также сообщал, что ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон. По его словам, "стреляли много", но все боеприпасы были сбиты.

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Артур Лапсаков
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