Система ПВО отразила очередную ракетную атаку на Херсон
Херсонская администрация сообщила о работе ПВО, которая отразила ракетную атаку
Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских военных на Херсон. Об этом сообщили в администрации региона.
"Работала система противовоздушной обороны. Атака отражена. Прилётов не было", — приводит сообщение РИА "Новости".
В пресс-службе также опровергли утверждения украинских СМИ о попаданиях в Антоновский мост через Днепр. Кроме того, ВСУ обстреляли Новую Каховку, где также сработала ПВО. Информация о возможных разрушениях уточняется.
Накануне, 4 августа, замглавы администрации Кирилл Стремоусов также сообщал, что ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон. По его словам, "стреляли много", но все боеприпасы были сбиты.
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