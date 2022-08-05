Система ПВО отразила очередную ракетную атаку на Херсон

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских военных на Херсон. Об этом сообщили в администрации региона.

"Работала система противовоздушной обороны. Атака отражена. Прилётов не было", — приводит сообщение РИА "Новости".

В пресс-службе также опровергли утверждения украинских СМИ о попаданиях в Антоновский мост через Днепр. Кроме того, ВСУ обстреляли Новую Каховку, где также сработала ПВО. Информация о возможных разрушениях уточняется.