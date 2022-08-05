Хуснуллин: Подача воды и электричества в Мариуполе будет восстановлена к середине сентября

По словам вице-премьера, в трёх районах Мариуполя — Приморском, Октябрьском и Ильичёвском — в настоящий момент уже есть газ. Оставшиеся без крова жители города смогут рассчитывать на получение компенсации ещё до восстановления жилого фонда и даже в том случае, если их документы были утеряны. Также вице-премьер РФ добавил, что в ближайшее время число строителей на восстановление различных объектов постепенно будет увеличено с 12 до 30 тысяч человек.