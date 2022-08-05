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5 августа, 14:44

Хуснуллин: Подача воды и электричества в Мариуполе будет восстановлена к середине сентября

<p>Хуснуллин и Пушилин встретились с жителями Мариуполя. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mkhusnullin/341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марат Хуснуллин</a></p>

Хуснуллин и Пушилин встретились с жителями Мариуполя. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин

Водоснабжение и электричество в Мариуполе будут полностью восстановлены к середине сентября. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Продолжаем восстановительные работы. В целом темп восстановительных работ довольно высокий, но нужно наращивать. К середине сентября должны восстановить электричество и воду", — написал он в телеграм-канале.

По словам вице-премьера, в трёх районах Мариуполя — Приморском, Октябрьском и Ильичёвском — в настоящий момент уже есть газ. Оставшиеся без крова жители города смогут рассчитывать на получение компенсации ещё до восстановления жилого фонда и даже в том случае, если их документы были утеряны. Также вице-премьер РФ добавил, что в ближайшее время число строителей на восстановление различных объектов постепенно будет увеличено с 12 до 30 тысяч человек.

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А ранее Хуснуллин представил президенту России Владимиру Путину план развития Мариуполя. Ожидается, что в течение трёх лет город будет полностью восстановлен.

Наталья Исакова

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