В результате удара Израиля по сектору Газа погиб один из лидеров "Исламского джихада"

Один из командиров радикального движения "Исламский джихад" погиб в результате ударов армии Израиля по сектору Газа. Информацию, предоставленную агентством Reuters, подтвердили в группировке.

Имя погибшего не называется. По данным местных СМИ, убит старший лидер группировки Тайсир аль-Джабари, командовавший "Бригадами аль-Кудс" в северной части анклава.

Как сообщает представитель Минздрава анклава Ашрафа аль-Кидры, в результате удара пострадало несколько человек.