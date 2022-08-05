В результате удара Израиля по сектору Газа погиб один из лидеров "Исламского джихада"
Один из командиров радикального движения "Исламский джихад" погиб в результате ударов армии Израиля по сектору Газа. Информацию, предоставленную агентством Reuters, подтвердили в группировке.
Имя погибшего не называется. По данным местных СМИ, убит старший лидер группировки Тайсир аль-Джабари, командовавший "Бригадами аль-Кудс" в северной части анклава.
Как сообщает представитель Минздрава анклава Ашрафа аль-Кидры, в результате удара пострадало несколько человек.
Ранее Лайф рассказывал, что армия Израиля атаковала оружейный цех и военные посты ХАМАС в секторе Газа. В ведомстве подчеркнули, что страна возлагает ответственность за происходящее на террористическую организацию.
Twitter / وكالة الرأي