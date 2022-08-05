НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 августа, 14:20

В Херсонской области назвали слухами информацию о коме Сальдо

Замглавы Херсонской администрации Стремоусов опроверг сообщения о коме Сальдо

Информация о том, что глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в коме, является ложной. Об этом заявил его заместитель Кирилл Стремоусов.

"Слухи о коме Владимира Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага. Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенёс за последние шесть месяцев", — написал он в телеграм-канале.

По данным Стремоусова, Сальдо спал в сутки по несколько часов и работал без выходных. Несмотря на это, уточнил замглавы, администрация работает в штатном режиме.

Главу Херсонской области Сальдо доставили в симферопольскую больницу

Главу Херсонской области Сальдо доставили в симферопольскую больницу

Ранее Лайф уже писал, что Владимира Сальдо госпитализировали. На этом настояли врачи. Теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.

Обложка ©

Telegram-канал Владимира Сальдо

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров