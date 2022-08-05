В Херсонской области назвали слухами информацию о коме Сальдо
Замглавы Херсонской администрации Стремоусов опроверг сообщения о коме Сальдо
Информация о том, что глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в коме, является ложной. Об этом заявил его заместитель Кирилл Стремоусов.
"Слухи о коме Владимира Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага. Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенёс за последние шесть месяцев", — написал он в телеграм-канале.
По данным Стремоусова, Сальдо спал в сутки по несколько часов и работал без выходных. Несмотря на это, уточнил замглавы, администрация работает в штатном режиме.
Ранее Лайф уже писал, что Владимира Сальдо госпитализировали. На этом настояли врачи. Теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.
Telegram-канал Владимира Сальдо