В Херсонской области назвали слухами информацию о коме Сальдо

Информация о том, что глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в коме, является ложной. Об этом заявил его заместитель Кирилл Стремоусов.

"Слухи о коме Владимира Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага. Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенёс за последние шесть месяцев", — написал он в телеграм-канале.

По данным Стремоусова, Сальдо спал в сутки по несколько часов и работал без выходных. Несмотря на это, уточнил замглавы, администрация работает в штатном режиме.