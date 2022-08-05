Ritter Sport будет продаваться для россиян под другим именем

Производство немецкого шоколада Ritter Sport будет налажено в России, однако продукция поменяет название. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, германская компания Alfred Ritter GmbH & Co обсуждает с владельцем напитков "Черноголовка" ООО "ПК "Аквалайф" осуществление производства в России. Напомним, что шоколад данной марки ввозили в нашу страну из ФРГ, однако в текущих обстоятельствах логистика стала труднее.

При этом на начальном этапе производства в РФ есть риск сокращения вкусов Ritter Sport. Социологи уже выясняют, какие из 56 видов плиток больше всего нравятся россиянам.