Санкционная политика Германии в отношении энергоресурсов из РФ приведёт к тому, что на следующем музыкальном конкурсе Евровидение страна может победить с песней "Ой, мороз, мороз, не морозь меня!". Таким мнением с РИА ФАН поделился украинский политик, заслуженный юрист Украины, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Думаю, на следующем Евровидении какие-нибудь "бременские бабушки", не бурановские, а бременские, смогут занять первое место с песней "Ой, мороз, мороз, не морозь меня!" на чистом русском языке", — сказал он.

Такое заявление Олейник сделал, говоря о том, что Европа в данный момент находится в глубоком энергокризисе. Он отметил, что ЕС покупает российскую нефть втридорога через Индию, поскольку "солидарность солидарностью, а кушать хочется". По его словам, европейцы прекрасно понимают, какая их будет ждать зима.

"Нужно признать факт провала санкционной политики, попыток взорвать Россию изнутри. Это бумеранг. Он ещё прилетит им. Сейчас против них дополнительно выступает генерал Жара, а зимой придёт генерал Мороз. Посмотрим, что они запоют тогда", — заключил Олейник.