В Калуге избитая пенсионеркой чихуа-хуа начала узнавать хозяйку и вставать на лапы
Чихуа-хуа, которую калужская пенсионерка избила бутылкой, начала вставать на лапы
Чихуа-хуа Мишель из Калуги, которую пенсионерка-живодёрка ударила бутылкой коньяка в местном супермаркете, уже встаёт на лапы, несмотря на нарушение координации. Об этом Лайфу рассказала хозяйка питомца.
По словам Софии, на сегодняшний день собака по-прежнему находится на лечении, как минимум ещё два дня Мишель пробудет в стационаре. Также собеседница Лайфа отметила, что животное стало узнавать её. Хозяйка собаки добавила, что пока ещё не ездила в СК давать показания по факту заведённого дела.
Напомним, вопиющий случай жестокости по отношению к животным произошёл днём 1 августа в калужском магазине "Магнит". На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как женщина держала собачку на руках и стояла у кассы. Внезапно к ним сзади подбежала агрессивная пенсионерка и изо всех сил ударила чихуа-хуа бутылкой коньяка.
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