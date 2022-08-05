В Калуге избитая пенсионеркой чихуа-хуа начала узнавать хозяйку и вставать на лапы

Чихуа-хуа Мишель из Калуги, которую пенсионерка-живодёрка ударила бутылкой коньяка в местном супермаркете, уже встаёт на лапы, несмотря на нарушение координации. Об этом Лайфу рассказала хозяйка питомца.

По словам Софии, на сегодняшний день собака по-прежнему находится на лечении, как минимум ещё два дня Мишель пробудет в стационаре. Также собеседница Лайфа отметила, что животное стало узнавать её. Хозяйка собаки добавила, что пока ещё не ездила в СК давать показания по факту заведённого дела.