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5 августа, 14:53

Подростки из Санкт-Петербурга создали робота Гошу для обучения программированию

<p>Подростки из Санкт-Петербурга создали робота Гошу. Обложка © Дмитрий Фуфаев / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-08-05/peterburgskie-dzhobs-i-voznyak-sozdali-uchebnogo-robota-dlya-shkolnikov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Подростки из Санкт-Петербурга создали робота Гошу. Обложка © Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"

17-летние Иван Носков и Павел Ребдев из Санкт-Петербурга разработали учебного робота Гошу, который поможет обучать программированию детей, начиная с младшей школы. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Робот нужен для образовательных целей — учить детей программированию. Он умеет перемещать вещи, захватывать их. Идея создать его пришла совершенно спонтанно: мне понравились роботы, которые работают на производствах и перемещают автомобили с точностью до сотых миллиметра. Делал я его месяц с другом — вместе с ним разрабатывали и продумывали все детали", — рассказал Иван.

Вскоре робот попадёт к детям на тестирование. Они смогут двигать ползунки в программе, а потом собирать свою собственную простую программу из блоков. Иван, к слову, разработал графический интерфейс робота, а его 17-летний друг Павел Ребнев наделил Гошу "мозгами".

"У Гоши есть подставка, внутри которой находится микрокомпьютер. Я его программирую. <...> Если создать соответствующую насадку, робот способен практически на всё. Таким образом, нужны только насадка и программист, который сможет прописать роботу, что конкретно надо делать", — отметил молодой изобретатель.

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