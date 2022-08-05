Мужчины рассказали, что думают о девушках, которые говорят о сексе прямо, и это шокирует

"Помню, как однажды полночи флиртовал с девушкой на вечеринке. В какой-то момент она подошла ко мне, села на колени и прошептала на ухо: "Итак, мы пойдём к тебе или ко мне?". Я всегда был довольно уверенным в себе, <...> но этот момент ввёл меня в ступор. Спустя, казалось, целую минуту, помню, как посмотрел на неё и вымолвил: "Уххх, у меня есть соседки по комнате. А у тебя?"

Тогда она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: "Сегодня вечером ты идёшь со мной. Собирайся!"

Это была одна из самых сексуальных и удивительных вещей, которые женщина когда-либо говорила мне. Её решительность и уверенность в себе вскружили мне голову. С тех пор прошло уже лет пятнадцать, но я до сих пор помню, как будто это было вчера. Мы встречались где-то полгода — ничего серьёзного не вышло. Но ту первую ночь я никогда не забуду", — PMmeyourSchwifty.