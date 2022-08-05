Мужчины рассказали, что думают о девушках, которые говорят о сексе прямо, и это шокирует
Есть девушки, которые отказываются играть роль недотрог и до последнего делать вид, что секс для них — дело десятое. Ситуация нестандартная, и вот что об этом думают мужчины. Есть о чём поразмышлять.
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"Когда девушка начинает прямо говорить о сексе, мне кажется, что тут что-то нечисто, — ощущение, словно меня сейчас ограбят", — shut_up_greg.
"Помню, как однажды полночи флиртовал с девушкой на вечеринке. В какой-то момент она подошла ко мне, села на колени и прошептала на ухо: "Итак, мы пойдём к тебе или ко мне?". Я всегда был довольно уверенным в себе, <...> но этот момент ввёл меня в ступор. Спустя, казалось, целую минуту, помню, как посмотрел на неё и вымолвил: "Уххх, у меня есть соседки по комнате. А у тебя?"
Тогда она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: "Сегодня вечером ты идёшь со мной. Собирайся!"
Это была одна из самых сексуальных и удивительных вещей, которые женщина когда-либо говорила мне. Её решительность и уверенность в себе вскружили мне голову. С тех пор прошло уже лет пятнадцать, но я до сих пор помню, как будто это было вчера. Мы встречались где-то полгода — ничего серьёзного не вышло. Но ту первую ночь я никогда не забуду", — PMmeyourSchwifty.
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"Нет ничего более успокаивающего, чем быть с девушкой, которая прямо говорит вам, что она чувствует и чего хочет. Это очень важно", — DaHotFuzz.
"Я очень ценю таких девушек, ведь догадываться, что там они думают на самом деле, — задача для меня невыполнимая", — GrumpyCatStevens.
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"Горькая правда в том, что моя реакция будет зависеть от того, привлекательная ли девушка. Если какая-то страшненькая подойдёт ко мне и скажет "давай переспим", как думаете, я отвечу? Ну и какая реакция будет, если то же самое скажет красотка..." — bluejester12.
"Я женат как раз на такой женщине. И, позвольте сказать, нет ничего лучше, чем когда твоя любимая говорит: "Давай пропустим десерт и пойдём займёмся сексом на заднем сиденье фургона, как два подростка", — Senorpuddin.
"Если со мной попытается познакомиться такая прямолинейная девушка, у меня в голове появятся три мысли в таком порядке:
- А это приятно.
- Это розыгрыш какой-то?
- Должно быть, она — серийный убийца", — MoneyMitch93.
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"Я очень ценю прямолинейность девушек, когда дело касается секса, но если она так же прямолинейно решит сказать, что я её не привлекаю, это уже другой вопрос", — ian2121.
"Зависит от того, какие у меня с ней отношения. Если это уместно и она мне тоже нравится, всё супер, а если это моя коллега... то это какая-то жуть", — vzu4re.
"Если вы про ту сумасшедшую из метро, пусть она прекратит!" — The_Last_Ron1n.