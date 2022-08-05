НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 августа, 15:07

В российские школы предложили вернуть курсы вождения

В Совфеде предложили вернуть курсы вождения для старшеклассников

В российские школы необходимо вернуть курсы вождения, расширив практическую часть. С таким предложением выступил замглавы Экономического комитета Совфеда РФ Иван Абрамов.

"У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижении совершеннолетия, ребята могли получить права", приводит РИА "Новости" его слова.

Как указал Абрамов, такие занятия следует организовывать на добровольной основе. А финансирование должно происходить за счёт федерального бюджета, так как "мы даём ребятам профессиональные навыки, это будет отдача в экономику".

Самое важное — семья: "Доминик Торетто" из Воронежа учил сына водить игрушечное авто на оживлённой дороге

Самое важное — семья: "Доминик Торетто" из Воронежа учил сына водить игрушечное авто на оживлённой дороге

Ранее Лайф сообщал, что в России введена уголовная ответственность за многократное вождение без прав. Это связано со вступлением в силу 25 июля статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров