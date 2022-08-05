В российские школы предложили вернуть курсы вождения

В российские школы необходимо вернуть курсы вождения, расширив практическую часть. С таким предложением выступил замглавы Экономического комитета Совфеда РФ Иван Абрамов.

"У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижении совершеннолетия, ребята могли получить права", — приводит РИА "Новости" его слова.

Как указал Абрамов, такие занятия следует организовывать на добровольной основе. А финансирование должно происходить за счёт федерального бюджета, так как "мы даём ребятам профессиональные навыки, это будет отдача в экономику".