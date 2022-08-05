Главу Херсонской области Сальдо перевозят на лечение в Москву

Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо транспортируют из Симферополя в Москву. Об этом заявила его пресс-служба в телеграм-канале.

"В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. <...> Борт с главой администрации Херсонской области отправляется из Симферополя в Москву", — сказано в сообщении.

Уточняется, что Сальдо переведут в НИИ имени Н.В. Склифосовского, соответствующее решение было принято по результатам медобследования.