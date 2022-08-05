Главу Херсонской области Сальдо перевозят на лечение в Москву
Пресс-служба главы Херсонской области: Сальдо транспортируют в Москву
Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо транспортируют из Симферополя в Москву. Об этом заявила его пресс-служба в телеграм-канале.
"В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. <...> Борт с главой администрации Херсонской области отправляется из Симферополя в Москву", — сказано в сообщении.
Уточняется, что Сальдо переведут в НИИ имени Н.В. Склифосовского, соответствующее решение было принято по результатам медобследования.
Лайф уже писал, что Владимира Сальдо госпитализировали. На этом настояли врачи. Теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев. Позже стало известно, что Сальдо доставили в симферопольскую больницу.
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