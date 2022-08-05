В Коми горит объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — нацпарк "Югыд ва"

В Коми горит объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — самый большой национальный парк России "Югыд ва". По данным авиалесоохраны, огонь поглотил уже 50 гектаров леса.

В пресс-службе российского отделения Greenpeace заявили, что его представители намерены оказать помощь в тушении пожара сотрудникам нацпарка. Организация выделит отряд, в который войдут инспекторы других особо охраняемых территорий. По предварительным данным, пожар начался из-за того, что кто-то из посетителей парка не потушил костёр на берегу озера в районе реки Большой Паток. По крайней мере, сейчас это рассматривают как основную версию.