Российские дипломаты в США окажут Виннику необходимое содействие

Власти Соединённых Штатов Америки уведомили дипломатов РФ об аресте россиянина Александра Винника, который ранее был экстрадирован из Греции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую консульским отделом Посольства России в Вашингтоне Надежду Шумову.

"Сегодня утром получили от американских властей уведомление об аресте россиянина. В настоящее время проясняем информацию о его месте нахождения, а также сведения о его адвокатах. Организуем телефонный разговор с задержанным. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие", — отметила собеседница агентства.