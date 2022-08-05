Немцы призвали не брать Украину в ЕС из-за попыток Зеленского защитить преступления ВСУ

Украину не следует брать ни в Евросоюз, ни в НАТО после того, как президент страны Владимир Зеленский раскритиковал недавно опубликованный доклад правозащитной организации Amnesty International. Такое мнение высказали читатели немецкого издания Die Welt. В комментариях под новостью о заявлении украинского лидера юзеры выразили негодование, обвинив Зеленского в покрывательстве военных преступников.

"Говоря простым языком, да, мы нарушаем международное право, но мы хорошие парни, так что не стоит смотреть на это так узко", — возмутился один из пользователей.

"Лично я смотрю на Украину всё более критично — не только из-за этого доклада, — и мне не хочется видеть её в НАТО и тем более в ЕС", — добавил другой комментатор.

Третий юзер указал на то, что украинские военные любят прятаться в школах, детсадах и больницах, используя здания как склады боеприпасов. Помимо этого, бойцам ВСУ, как заметил другой пользователь, нравится стрелять в колено российским военнопленным и с гордостью выкладывать подобные видеоролики в соцсети. В конечном итоге большинство немцев сошлись во мнении, что Зеленскому следует смириться с критикой за нарушение международного права или же научиться воспринимать её.