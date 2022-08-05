Песков: Путин и Эрдоган в Сочи не обсуждали производство и поставки беспилотников
Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Сочи не затрагивали тему сотрудничества в области производства и поставок беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
"Нет [не обсуждали]", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Лайф напоминает, что ранее Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил CNN Turk, ссылаясь на слова президента Турции, которые он произнёс в ходе заседания Центрального исполнительного комитета правящей партии страны.