Песков: Путин и Эрдоган в Сочи не обсуждали производство и поставки беспилотников

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Сочи не затрагивали тему сотрудничества в области производства и поставок беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

"Нет [не обсуждали]", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.