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5 августа, 17:56

Песков: Путин и Эрдоган в Сочи не обсуждали производство и поставки беспилотников

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе встречи в Сочи не затрагивали тему сотрудничества в области производства и поставок беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

"Нет [не обсуждали]", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Производитель Bayraktar не собирается поставлять беспилотники России

Производитель Bayraktar не собирается поставлять беспилотники России

Лайф напоминает, что ранее Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил CNN Turk, ссылаясь на слова президента Турции, которые он произнёс в ходе заседания Центрального исполнительного комитета правящей партии страны.

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kremlin.ru

Никита Осипов

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