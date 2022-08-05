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5 августа, 17:27

Путин и Эрдоган подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи подробно обсудили продолжение строительства атомной электростанции "Аккую" и газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ключевой сферой наших взаимоотношений является энергетика, которая сегодня между президентами очень подробно обсуждалась. В том числе это строительство атомной станции "Аккую" и выход в сроки к 2023 году для запуска этого проекта. Это "Турецкий поток", который был построен и который успешно функционирует", — сказал он в беседе с журналистами.

"Аккую" является первой атомной электростанцией, возводящейся в Турции. Строительство первого энергоблока станции с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года. В то же время это первый в мире проект АЭС, который реализуется по модели BOO (build-own-operate — "строй – владей – эксплуатируй"). Таким образом, Россия построит станцию, будет ею владеть и её эксплуатировать. Всего планируется создать четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.

Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях

Напомним, президенты РФ и Турции сегодня встретились в Сочи, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Ранее стало известно, что по итогам встречи лидеров совместной пресс-конференции не будет из-за графика турецкой стороны.


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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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