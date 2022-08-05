Путин и Эрдоган подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи подробно обсудили продолжение строительства атомной электростанции "Аккую" и газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ключевой сферой наших взаимоотношений является энергетика, которая сегодня между президентами очень подробно обсуждалась. В том числе это строительство атомной станции "Аккую" и выход в сроки к 2023 году для запуска этого проекта. Это "Турецкий поток", который был построен и который успешно функционирует", — сказал он в беседе с журналистами.