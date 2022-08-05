Путин и Эрдоган обсудили вывоз зерна с Украины и отношения между Россией и Турцией

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи сделали совместное заявление. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места встречи лидеров двух стран.

Так, в ходе переговоров главы государств обсудили инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Была подчёркнута необходимость полного выполнения стамбульской пакетной сделки. Кроме того, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения и признания взаимных интересов, несмотря на текущие региональные и глобальные проблемы.

Главы государств также подчеркнули ключевое значение искреннего, откровенного и доверительного взаимодействия между Анкарой и Москвой для достижения региональной и международной стабильности. Президенты договорились наращивать объёмы двусторонней торговли на сбалансированной основе и идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в области экономики и энергетики.

Кроме того, президенты обсудили вопросы, связанные с Сирией. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса в стране. Лидеры подчеркнули, что важно сохранить политическое единство и территориальную целостность Сирии.

Также в ходе встречи прозвучали заявления о приверженности суверенитету и национальному единству Ливии. Президенты подчеркнули важность проведения свободных выборов в государстве. Кроме этого, стало известно о договорённости двух лидеров провести следующее заседание Совета сотрудничества в Турции.