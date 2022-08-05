"Черноголовка" опровергла информацию о производстве Ritter Sport

Российская компания "Черноголовка" не планирует импортозамещать Ritter Sport. В пресс-службе компании сообщили, что не ведут никаких переговоров с немецкой компанией Alfred Ritter GmbH & Co, как об этом ранее написали некоторые СМИ и телеграм-каналы.

Ранее сегодня появилась информация о том, что компания Alfred Ritter GmbH & Co обсуждает с владельцем напитков "Черноголовка" ООО "ПК "Аквалайф" осуществление производства в России. Утверждалось, что из-за логистических сложностей шоколад начнут производить прямо в РФ, но название торговой марки якобы изменится и вкусов станет меньше.