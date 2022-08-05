Врачи рассказали об опасностях, таящихся во фруктах

Вместе с фруктами в организм могут попасть сальмонелла, дизентерия и энтеропатогенная кишечная палочка, рассказал "Вечерней Москве" врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. При этом их переедание может вызвать кровотечение из носа, предупредила в беседе с Ura.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

"Если люди купили продукты на рынке или с рук, велика вероятность подхватить кишечную инфекцию, потому что в этих случаях обработка продуктов не всегда производится качественно", — отметил Болибок.

Он добавил, что люди любят есть фрукты грязными руками, на которых находятся различные бактерии, провоцирующие возникновение инфекций. Так можно подхватить и другие болезни, уточнил врач. Если же инфекция уже попала в организм, рекомендуется пить много жидкости, вызвать рвоту и принять абсорбенты.

В свою очередь терапевт Лапа рассказала о грибковой сенсибилизации — аллергической реакции, которая вызвана переизбытком глюкозы и сахара в организме и проявляется сильным зудом в носу. Она появляется из-за употребления фруктов, вернее, из-за того, что на них находится.

"В организме появляется огромное количество воспалительных белков, начинается аллергическая реакция. А когда воспаление поддерживается, то есть идёт постоянный источник его подпитки, то носовые кровотечения носят регулярный характер", — объяснила врач.

По словам терапевта, при грибковой сенсибилизации у человека появляется зуд по всему телу, а также в носу. После в носовой полости образуются зудящие корочки, которые кровоточат, когда их задевают.