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5 августа, 17:01

На Украине конфискуют 903 объекта, принадлежащих России

Правительство Украины 5 августа утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации российского имущества и активов в стране. Как сообщает ТСН, в Незалежной планируют изъять 903 объекта, принадлежащих РФ.

"Имеем сегодня в повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов на Украине. Перечень объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов", — заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

По данным СМИ, 79 позиций в перечне относятся к корпоративным правам, а остальные — к имуществу. По словам Шмыгаля, полученные от такого шага средства будут направлены на оборону Незалежной. Он также анонсировал конфискацию российских активов на Западе, которые предполагается использовать для "восстановления Украины".

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Ранее Лайф писал, что в мае Рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии российского имущества. По данным украинского депутата Железняка, в пользу данного решения высказалось 334 парламентария.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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