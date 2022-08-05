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5 августа, 16:57

Болгария приостановила для россиян выдачу туристических виз

АТОР: Болгария проинформировала российских туроператоров о приостановке выдачи виз

Болгария приостанавливает выдачу гражданам России туристических виз, а также виз для владельцев недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По информации туроператоров, Консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приёма документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении ассоциации.

По данным АТОР, это стало ответной мерой на объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

В МИД подготовили меры на случай эвакуации дипломатов из недружественных стран

В МИД подготовили меры на случай эвакуации дипломатов из недружественных стран

Ранее сегодня стало известно, что РФ высылает 14 болгарских дипломатов. Российский МИД объявил их персонами нон грата. В сообщении ведомства говорится, что это решение связано с высылкой 70 российских дипломатов из Болгарии и закрытием генконсульства РФ в Русе.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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