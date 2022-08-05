Болгария приостановила для россиян выдачу туристических виз

Болгария приостанавливает выдачу гражданам России туристических виз, а также виз для владельцев недвижимости. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По информации туроператоров, Консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приёма документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении ассоциации.

По данным АТОР, это стало ответной мерой на объявление 5 августа персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.