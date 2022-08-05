"Это просто жестоко, в натуре!": Эмоциональный рассказ очевидца о сходе селя затмил даже буйство природы

Селевой поток сошёл в городе Тырныаузе Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики. Мощный поток из грязи и камней пронёсся по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу. Местный житель, наблюдавший за буйством стихии, прислал в редакцию Лайфа видео через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS). И это кадры, которые стоит смотреть со звуком, потому что рассказ очевидца по эмоциям не уступает буйству грязекаменного потока.

Сход селя в городе Тырныаузе. Видео © LIFE

"Это просто жестоко, в натуре! Сейчас мост вынесет! Всё, забора нету", — слышен за кадром страстный рассказ очевидца.

Эмоции накалились, когда очередная волна селя повредила газопровод.

"Труба порвался!" Сель в КБР повредил газопровод. Видео © LIFE

"Труба порвался!" — комментирует автор видео, попутно отгоняя любопытных детей от опасного спуска.

Отметим, что пострадавших в результате ЧП нет, жилые дома и социально значимые объекты в зону схода селя не попадают. Организовано дежурство подразделения МЧС и экстренных служб. Местные власти уверяют, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.