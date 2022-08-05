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5 августа, 16:34

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились спустя четыре часа

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились, они продлились чуть более четырёх часов.

Ранее стало известно, что по итогам встречи лидеров совместной пресс-конференции не будет из-за графика турецкой стороны.

Эрдоган заявил Путину о "новой странице" в российско-турецких отношениях

Эрдоган заявил Путину о "новой странице" в российско-турецких отношениях

Ранее в Кремле рассказывали, что лидеры России и Турции планируют обсудить эффективность механизма вывоза зерна, обострение в Карабахе, а также двустороннее сотрудничество, в том числе реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Кроме того, могут быть затронуты темы конфликтов на Украине и в Сирии, а также Нагорный Карабах.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев

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