Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились спустя четыре часа

Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились, они продлились чуть более четырёх часов.

Ранее в Кремле рассказывали, что лидеры России и Турции планируют обсудить эффективность механизма вывоза зерна, обострение в Карабахе, а также двустороннее сотрудничество, в том числе реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Кроме того, могут быть затронуты темы конфликтов на Украине и в Сирии, а также Нагорный Карабах.

