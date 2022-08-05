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5 августа, 13:29

Эрдоган заявил Путину о "новой странице" в российско-турецких отношениях

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

"Наши сегодняшние переговоры важны с учётом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше", — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что одной из тем переговоров с Путиным будет сирийский вопрос. Для Анкары, как подчеркнул турецкий лидер, весьма важна тема "борьбы с терроризмом" в данном регионе.

В Кремле ответили на вопрос о совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана в Сочи

В Кремле ответили на вопрос о совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана в Сочи

Напомним, сегодня в Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана. В ходе встречи российский лидер назвал "Турецкий поток" одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу. Президент РФ также отметил, что при посредничестве Эрдогана была достигнута договорённость о поставках зерна.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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