Гастроэнтеролог объяснил, почему в жару не стоит утолять жажду пивом

Употребление пива в жару может быть опасно, так как напиток усиливает теплоотдачу и приводит к выводу жидкости из организма. Об этом РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

"Пиво — один из древнейших тонизирующих напитков, однако его употребление должно быть правильным и эпизодическим. Этот напиток может быть коварным, даже если полностью исключить креплёное и ненатуральное пиво", — поведал специалист.

По словам Неронова, одна бутылка пива в среднем равна 50 миллилитрам чистой водки. При употреблении напитка в жаркий день увеличивается теплоотдача за счёт потоотделения. Кроме того, пиво обладает выраженным мочегонным эффектом, так что вместо утоления жажды человек только теряет жидкость.

Также пиво является раздражителем верхних отделов пищеварительного тракта и категорически противопоказано людям, страдающим хроническими заболеваниями органов пищеварения. Как утверждает врач, безопасная доза этого алкогольного напитка составляет 500 миллилитров за один приём при отсутствии проблем со здоровьем.