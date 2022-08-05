Посольство Латвии временно прекратило выдачу виз россиянам
Латвия на неопределённый срок прекратила выдачу виз гражданам РФ в связи с международной обстановкой. Об этом сообщает посольство страны в России.
"В связи с международной ситуацией в Посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределённый срок приостановлен приём заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", — говорится на сайте диппредставительства.
Такое же объявление появилось и на сайте визового центра республики.
Ранее Лайф рассказывал, что Эстония предложила запретить шенгенские визы для россиян. Как напомнил Bloomberg, эстонское правительство во главе с премьер-министром Каей Каллас является активным сторонником жёстких антироссийских санкций и убеждённым сторонником военной помощи, "тратя треть бюджета на национальную оборону и помощь Киеву".
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ТАСС / Михаил Гребенщиков