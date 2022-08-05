Посольство Латвии временно прекратило выдачу виз россиянам

Латвия на неопределённый срок прекратила выдачу виз гражданам РФ в связи с международной обстановкой. Об этом сообщает посольство страны в России.

"В связи с международной ситуацией в Посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределённый срок приостановлен приём заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации", — говорится на сайте диппредставительства.

Такое же объявление появилось и на сайте визового центра республики.