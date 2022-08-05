Делегация РФ в ООН призвала США вернуть ядерное оружие из Европы на национальную территорию

Соединённые Штаты Америки должны вернуть размещённое в других странах ядерное оружие на национальную территорию, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии. Об этом заявил замглавы делегации РФ в ООН Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО.

"Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развёртывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий", — сказал он.