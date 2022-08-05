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5 августа, 16:28

Делегация РФ в ООН призвала США вернуть ядерное оружие из Европы на национальную территорию

Делегация РФ в ООН призвала уничтожить инфраструктуру ядерного оружия США в Европе

Соединённые Штаты Америки должны вернуть размещённое в других странах ядерное оружие на национальную территорию, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии. Об этом заявил замглавы делегации РФ в ООН Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО.

"Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развёртывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий", — сказал он.

Китай назвал ядерный арсенал США угрозой региональному и международному миру

Китай назвал ядерный арсенал США угрозой региональному и международному миру

Ранее Лайф рассказывал, что Китай призвал США отказаться от размещения ядерного оружия в регионах мира. Там также заявили о необходимости вывести всё подобное американское вооружение из Европы.

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Getty Images / Bilgin S. Sasmaz / Anadolu Agency

Варвара Романова
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