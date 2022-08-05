Делегация РФ в ООН призвала США вернуть ядерное оружие из Европы на национальную территорию
Делегация РФ в ООН призвала уничтожить инфраструктуру ядерного оружия США в Европе
Соединённые Штаты Америки должны вернуть размещённое в других странах ядерное оружие на национальную территорию, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии. Об этом заявил замглавы делегации РФ в ООН Андрей Белоусов на обзорной конференции ДНЯО.
"Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развёртывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что Китай призвал США отказаться от размещения ядерного оружия в регионах мира. Там также заявили о необходимости вывести всё подобное американское вооружение из Европы.
Getty Images / Bilgin S. Sasmaz / Anadolu Agency