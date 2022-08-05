Опубликовано видео удара по квартире командира "Исламского джихада" в секторе Газа
Армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором запечатлён момент удара по высотному зданию в секторе Газа. Целью воздушной атаки стал один из командиров боевого крыла палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсира аль-Джабари. Кроме того, порядка 15 радикалов были ликвидированы в результате воздушного удара.
Кадры нанесения воздушного удара по одному из высотных зданий в секторе Газа. Видео © Армия обороны Израиля
"По нашей оценке, убито около 15 террористов. Убит командир "Исламского джихада" в северной части сектора Газа. Уничтожено два отряда с противотанковым оружием, которые намеревались осуществить нападение", — уточнил представитель израильских военных в ходе брифинга.
Лайф напоминает, что ранее сегодня Армия обороны Израиля нанесла удары по целям радикалов в секторе Газа. Как сообщила пресс-служба военных, обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет".
Кадр из видео Армии обороны Израиля