Опубликовано видео удара по квартире командира "Исламского джихада" в секторе Газа

Армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором запечатлён момент удара по высотному зданию в секторе Газа. Целью воздушной атаки стал один из командиров боевого крыла палестинской группировки "Исламский джихад" Тайсира аль-Джабари. Кроме того, порядка 15 радикалов были ликвидированы в результате воздушного удара.

Кадры нанесения воздушного удара по одному из высотных зданий в секторе Газа. Видео © Армия обороны Израиля

"По нашей оценке, убито около 15 террористов. Убит командир "Исламского джихада" в северной части сектора Газа. Уничтожено два отряда с противотанковым оружием, которые намеревались осуществить нападение", — уточнил представитель израильских военных в ходе брифинга.