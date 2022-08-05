Генсек Amnesty International Калламар поддержала доклад о преступлениях украинских военных

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар поддержала доклад о преступлениях ВСУ против мирных жителей. Так, руководитель правозащитной организации согласилась с выводами, которые были изложены в отчёте.

"Выводы были основаны на доказательствах, которые были собраны в ходе больших расследований, проводившихся в согласии со строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности", — написала Калламар в письме, фрагмент которого приводит France-Presse.