Генсек Amnesty International Калламар поддержала доклад о преступлениях украинских военных
Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар поддержала доклад о преступлениях ВСУ против мирных жителей. Так, руководитель правозащитной организации согласилась с выводами, которые были изложены в отчёте.
"Выводы были основаны на доказательствах, которые были собраны в ходе больших расследований, проводившихся в согласии со строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности", — написала Калламар в письме, фрагмент которого приводит France-Presse.
Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов. Таким образом, риску подвергается мирное население. Доклад уже оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали и в Совфеде.
Специальная военная операция на Украине
Getty Images / Scott Peterson