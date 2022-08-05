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5 августа, 16:00

Генсек Amnesty International Калламар поддержала доклад о преступлениях украинских военных

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар поддержала доклад о преступлениях ВСУ против мирных жителей. Так, руководитель правозащитной организации согласилась с выводами, которые были изложены в отчёте.

"Выводы были основаны на доказательствах, которые были собраны в ходе больших расследований, проводившихся в согласии со строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности", — написала Калламар в письме, фрагмент которого приводит France-Presse.

Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева

Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева

Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различные вооружения и боевую технику в школах и больницах городов. Таким образом, риску подвергается мирное население. Доклад уже оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали и в Совфеде.

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Getty Images / Scott Peterson

Никита Осипов

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