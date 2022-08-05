Киберэксперт рассказала, чем грозит утечка копии паспорта в Сеть

Утечка паспортных данных в Сеть грозит тем, что мошенники могут взять кредит на имя жертвы, оформить организацию, переписать собственность или открыть счёт. Об этом радио Sputnik рассказала координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

"В нашей практике чаще всего встречается, что на человека вешают кредит. Бывает, что на человека без его ведома оформляют организацию. Также есть случаи, связанные с риелторской практикой, когда, имея на руках чужие личные данные, переписывают собственность. Также бывает, что на человека открывают счёт, который он не планировал открывать", — уточнила Лазарева.

При этом важно следить за сохранностью не только паспортных данных, но и СНИЛС, ОМС и прочих документов. Чтобы избежать подобных проблем и сохранить личные данные в безопасности, эксперт советует везде использовать двухфакторную аутентификацию. Кроме того, ни в коем случае нельзя отсылать незнакомому человеку и даже товарищам документы в мессенджерах.

"Также необходимо относиться внимательно к пользовательским соглашениям, которые человек подписывает и где он оставляет свои персональные данные", — отметила Лазарева.

Если информация всё же утекла в Сеть, эксперт советует поменять документы. Помимо этого, чтобы не подпортить кредитную историю и не стать против воли должником, важно следить за изменениями кредитного рейтинга. По нему можно обнаружить, не повесили ли на вас заём, отметила специалист. Также два раза в год можно получить кредитный отчёт.