Жителям Подмосковья рассказали, когда лучше всего копать картошку

В Московской области картофель обычно высаживается в первую декаду мая, а копать его начинают с сентября. Это усреднённые и привычные сроки, однако многое зависит от времени посадки, сорта картофеля и условий произрастания, сообщают "Вести Подмосковья".

"Самый простой ответ на вопрос, когда копать, лежит на поверхности: когда созреет. Вот этот момент и нужно не упустить огородникам", — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что существует несколько видов картофеля и, соответственно, несколько периодов их копания. Так, например, есть ранние сорта, которым достаточно 60 дней от посадки до уборки, среднеранним — от 60 до 75 дней, среднеспелым — от 75 до 100 дней, а самым распространённым, поздним, нужно от 100 и более дней.

"Если вы посадили в мае два первых варианта, то вам уже или пора начинать копать овощ, или приступить к сбору урожая в самые ближайшие дни", — уточняется в статье.

Обычно же картофель начинают копать после 25 августа и до конца первой декады сентября. В течение последнего месяца лета рекомендуется периодически рыхлить междурядья посадок, чтобы обеспечить к клубням доступ кислорода. От контакта с ним шкурка овоща твердеет, отчего плод меньше болеет, а зимой лучше хранится.

При этом приступать к сбору урожая лучше всего в тёплую и сухую погоду, когда температура воздуха колеблется между 15 и 20 градусами тепла. При остывании почвы ниже семи градусов клубни начнут терять питательные качества.