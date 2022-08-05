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Регион
Опубликовано 5 августа 2022, 16:27
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В Киеве на глазах у детей активисты разыграли сцену гибели украинских военных от рук ВСУ в Еленовке

В Киеве местные активисты на улице разыграли сцену гибели украинских военных в СИЗО в Еленовке. Напомним, что солдаты сгорели заживо после того, как следственный изолятор обстреляли сами же Вооружённые силы Украины. Кадры постановки опубликовал телеграм-канал "Николаевская Народная Республика".

Сцена гибели украинских военных в СИЗО в Еленовке. Видео © Telegram / Николаевская Народная Республика

Участники сценки кричат якобы от боли, их окутывает чёрный дым, а затем они замирают. Жуткий перформанс проходил на глазах горожан, в том числе детей. Слышно, как за кадром ребёнок, видимо, находящийся в шоке от увиденного, пытается выяснить у матери, что произошло.

Песков: Удар по изолятору в Еленовке нанесли ВСУ, этот факт доказан
Песков: Удар по изолятору в Еленовке нанесли ВСУ, этот факт доказан

Напомним, ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам* рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

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Telegram / Николаевская Народная Республика

Никита Осипов
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