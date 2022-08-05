В Киеве на глазах у детей активисты разыграли сцену гибели украинских военных от рук ВСУ в Еленовке

В Киеве местные активисты на улице разыграли сцену гибели украинских военных в СИЗО в Еленовке. Напомним, что солдаты сгорели заживо после того, как следственный изолятор обстреляли сами же Вооружённые силы Украины. Кадры постановки опубликовал телеграм-канал "Николаевская Народная Республика".

Участники сценки кричат якобы от боли, их окутывает чёрный дым, а затем они замирают. Жуткий перформанс проходил на глазах горожан, в том числе детей. Слышно, как за кадром ребёнок, видимо, находящийся в шоке от увиденного, пытается выяснить у матери, что произошло.