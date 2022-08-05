В Киеве на глазах у детей активисты разыграли сцену гибели украинских военных от рук ВСУ в Еленовке
В Киеве местные активисты на улице разыграли сцену гибели украинских военных в СИЗО в Еленовке. Напомним, что солдаты сгорели заживо после того, как следственный изолятор обстреляли сами же Вооружённые силы Украины. Кадры постановки опубликовал телеграм-канал "Николаевская Народная Республика".
Сцена гибели украинских военных в СИЗО в Еленовке. Видео © Telegram / Николаевская Народная Республика
Участники сценки кричат якобы от боли, их окутывает чёрный дым, а затем они замирают. Жуткий перформанс проходил на глазах горожан, в том числе детей. Слышно, как за кадром ребёнок, видимо, находящийся в шоке от увиденного, пытается выяснить у матери, что произошло.
Напомним, ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать пленным азовцам* рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки погибших и пострадавших в результате удара. Позже в российском оборонном ведомстве заявили, что администрация президента США Джо Байдена несёт ответственность за бойню в Еленовке.
* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.
Telegram / Николаевская Народная Республика