Сомнолог рассказала, как избавиться от тревоги перед сном
Сомнолог Ларье: Перед сном заранее нужно приглушать свет и убирать из рук смартфон
Чтение новостных лент в преддверии ночи, яркий свет в помещении и отсутствие режима могут привести к серьёзным нарушениям сна. Об этом "Москве 24" рассказала сомнолог Татьяна Ларье.
По её словам, если трудности появляются из-за тревоги, необходимо заняться самодисциплиной. Так, следует выработать чёткий режим дня: вставать и ложиться в одно и то же время, при этом не спать слишком долго. Кроме того, врач добавила, что перед отбоем нужно "замедляться".
"Делаем приглушённый свет — так организм поймёт, что наступает ночь. Соответственно, когда мы заблаговременно, например за полчаса, выключаем телевизор, приглушаем свет, организм понимает, что уже стемнело, и начинает хотеть спать. Очень важно соблюдать эту ритуальность", — объяснила Ларье.
Также перед сном необходимо выравнять психологическое здоровье, которое может быть повреждено чтением множественных новостей, что вызывает тревогу и переживания, отметила сомнолог. Поэтому лучше всего и вовсе убрать смартфон из рук заблаговременно.
По словам Ларье, если эти методы не помогают, то тогда уже стоит обратиться к врачу, который может прописать седативный препарат. Самому же приобретать его категорически нельзя.
Ранее Лайф рассказывал, какую опасность таит в себе прокрастинация перед сном. Речь идёт о том, что человек сознательно откладывает отдых. В таком случае мозг накапливает сбои и изменения, которые потом не удаётся восстановить. Причём в долгосрочной перспективе это может стать одной из причин развития деменции.
Новости
Делегация РФ в ООН призвала США вернуть ядерное оружие из Европы на национальную территорию
сегодня в 16:28
В Киеве на глазах у детей активисты разыграли сцену гибели украинских военных от рук ВСУ в Еленовке
сегодня в 16:27
Опубликовано видео удара по квартире командира "Исламского джихада" в секторе Газа
сегодня в 16:12
Pexels