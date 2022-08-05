Сомнолог рассказала, как избавиться от тревоги перед сном

Чтение новостных лент в преддверии ночи, яркий свет в помещении и отсутствие режима могут привести к серьёзным нарушениям сна. Об этом "Москве 24" рассказала сомнолог Татьяна Ларье.

По её словам, если трудности появляются из-за тревоги, необходимо заняться самодисциплиной. Так, следует выработать чёткий режим дня: вставать и ложиться в одно и то же время, при этом не спать слишком долго. Кроме того, врач добавила, что перед отбоем нужно "замедляться".

"Делаем приглушённый свет — так организм поймёт, что наступает ночь. Соответственно, когда мы заблаговременно, например за полчаса, выключаем телевизор, приглушаем свет, организм понимает, что уже стемнело, и начинает хотеть спать. Очень важно соблюдать эту ритуальность", — объяснила Ларье.

Также перед сном необходимо выравнять психологическое здоровье, которое может быть повреждено чтением множественных новостей, что вызывает тревогу и переживания, отметила сомнолог. Поэтому лучше всего и вовсе убрать смартфон из рук заблаговременно.

По словам Ларье, если эти методы не помогают, то тогда уже стоит обратиться к врачу, который может прописать седативный препарат. Самому же приобретать его категорически нельзя.