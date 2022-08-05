В Британии раскритиковали образ героя, созданный западными СМИ для Зеленского

Образ президента Украины Владимира Зеленского, созданный западными СМИ, не имеет ничего общего с реальностью. С таким заявлением выступил ведущий британского телеканала Sky News Кори Бернарди.

Он отметил, что многие его коллеги-журналисты представляют лидера Незалежной как героя, спасающего страну и украинский народ от "кровожадных русских". В действительности же западная пресса попросту предпочитает замалчивать "все те ужасы, что творятся с этническими русскими" при киевском режиме. Сам Зеленский, как напомнил Бернарди, в ходе предвыборной кампании обещал положить конец войне в Донбассе, однако ничего для этого не сделал.

"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) поддержал "Правый сектор"*, чей командир похвалялся, что скармливал кости русских детей своему волку. Очевидно, это шутка. Вот только русские её не оценили. Особенно те, кого и так унижают украинские солдаты", — подчеркнул британский телеведущий.

Бернарди также напомнил о том, что желание вступить в НАТО было со стороны Зеленского провокацией по отношению к Москве. Вместе с тем журналист прошёлся и по внешнему виду лидера Незалежной, который с начала российской спецоперации постоянно ходит в зелёной армейской майке. По мнению телеведущего, этот образ является не более чем показухой, с помощью которой Зеленский пытается создать образ народного героя.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о военных нарушениях Киева. Украинский президент считает, что западная организация "хочет переложить ответственность с агрессора на жертву".