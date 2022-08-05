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5 августа, 16:55

Москва добавила в стоп-лист ещё 62 канадцев, включая журналистов и священнослужителей

МИД РФ ввёл санкции против 62 граждан Канады

Министерство иностранных дел России ввело санкции в отношении ещё 62 граждан Канады, в обновлённый список вошли официальные лица, журналисты и священнослужители. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. Уточняется, что такая мера была принята в ответ на подобные действия Оттавы 27 июня и 7 июля текущего года.

"Принимая во внимание особо враждебный характер действий правящего режима премьер-министра Джастина Трюдо, осуществляемых с целью оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всём мире, включая Канаду, при составлении списка "закрытников", учитывалась их злонамеренная активность в борьбе с Русским миром и нашими традиционными ценностями", — говорится в сообщении министерства.

Так, в стоп-лист, в частности, включили католического священника и главного редактора журнала Convivium Реймонда де Суза, пресс-секретаря МИД Канады Адриена Бланшарда, гендиректора агентства News Media Canada Пола Дигана, а также протестантского пастора, активиста ЛГБТ-сообщества Брента Хоукса.

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Напомним, 2 августа Канада расширила санкционный перечень в отношении России. В список вошли 43 физических лица и 17 юридических лиц, в том числе военнослужащие, которых Минобороны Украины обвинило в якобы причастности к событиям в Буче.

Обложка ©

Shutterstock

Варвара Романова

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