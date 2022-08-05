На Украине заявили о гибели полковника управления разведки Минобороны страны Попова

На Украине погиб полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Руслан Попов. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Во время спецоперации на юге Украины погиб Герой Украины, офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Руслан Попов. <...> Военная разведка Украины выражает свои соболезнования семье Героя Украины", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 2014 году Попов стал участвовать в боевых действиях в Донбассе. А во время спецоперации РФ на Украине он находился в Мариуполе до конца марта. Офицер ГУР МО Незалежной имел ряд наград, среди которых: "За мужество при выполнении спецзаданий", "За воинскую доблесть" и "За преданность военной разведке", отметили в ведомстве.