На Украине заявили о гибели полковника управления разведки Минобороны страны Попова
На Украине погиб полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Руслан Попов. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
"Во время спецоперации на юге Украины погиб Герой Украины, офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Руслан Попов. <...> Военная разведка Украины выражает свои соболезнования семье Героя Украины", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в 2014 году Попов стал участвовать в боевых действиях в Донбассе. А во время спецоперации РФ на Украине он находился в Мариуполе до конца марта. Офицер ГУР МО Незалежной имел ряд наград, среди которых: "За мужество при выполнении спецзаданий", "За воинскую доблесть" и "За преданность военной разведке", отметили в ведомстве.
Ранее Лайф писал о том, что будет делать Киев после уничтожения Армией России ключевых офицеров ВВС Украины. Восстановить за короткое время логистику Военно-воздушных сил ВСУ Киев вряд ли сможет, а вот чистки и поиск виноватых идут полным ходом.
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t.me / DIUkraine