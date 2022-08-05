Бастрыкин поручил возбудить дело после призывов украинской телеведущей "убивать русских"
СКР изучит высказывания украинской телеведущей, которая призвала "убивать русских"
Российские следователи в рамках уголовного дела изучат русофобские заявления украинской телеведущей Янины Соколовой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.
По данным ведомства, телеведущая в эфире телеканала NTA высказывалась о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку". В частности, она призвала к "беспощадному уничтожению" граждан РФ.
"По поручению главы ведомства (Александра Бастрыкина. — Прим. Лайфа) в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания, по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей", — добавили в СК РФ.
Ранее Лайф сообщал, что блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (ФК "Красава") проверят по статье о фейках. Весной он опубликовал на ютуб-канале видео с заявлениями украинских футболистов о российской спецоперации. Тогда же Савин выразил негативное отношение к российской спецоперации на Украине, а после этого уехал из РФ.
Кадр из видео YouTube / FirstName LastName