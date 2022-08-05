Бастрыкин поручил возбудить дело после призывов украинской телеведущей "убивать русских"

Российские следователи в рамках уголовного дела изучат русофобские заявления украинской телеведущей Янины Соколовой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.

По данным ведомства, телеведущая в эфире телеканала NTA высказывалась о "необходимости убийства русских людей по национальному признаку". В частности, она призвала к "беспощадному уничтожению" граждан РФ.

"По поручению главы ведомства (Александра Бастрыкина. — Прим. Лайфа) в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания, по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей", — добавили в СК РФ.