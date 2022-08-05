В Тульской области человек погиб после падения неустановленного летательного аппарата

Вблизи деревни Теребуш Тульской области упал неустановленный летательный аппарат, в результате случившегося погиб человек. Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.

Неустановленный летательный аппарат. Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области

Очевидцы рассказали, что устройство упало в поле. На место инцидента выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Как отметили спасатели, погибшим оказался пилот.