В Тульской области человек погиб после падения неустановленного летательного аппарата
Неустановленный летательный аппарат. Обложка © ГУ МЧС РФ по Тульской области
Вблизи деревни Теребуш Тульской области упал неустановленный летательный аппарат, в результате случившегося погиб человек. Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.
Неустановленный летательный аппарат. Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области
Очевидцы рассказали, что устройство упало в поле. На место инцидента выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Как отметили спасатели, погибшим оказался пилот.
Ранее Лайф писал, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Камчатке. На борту находился один человек. Как уточнили в СКР, он не пострадал.