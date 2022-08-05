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5 августа, 18:24

В Тульской области человек погиб после падения неустановленного летательного аппарата

<p>Неустановленный летательный аппарат. Обложка © <a href="https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4808925" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Тульской области</a></p>

Неустановленный летательный аппарат. Обложка © ГУ МЧС РФ по Тульской области

Вблизи деревни Теребуш Тульской области упал неустановленный летательный аппарат, в результате случившегося погиб человек. Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.

Неустановленный летательный аппарат. Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области

Неустановленный летательный аппарат. Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области

Очевидцы рассказали, что устройство упало в поле. На место инцидента выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. Как отметили спасатели, погибшим оказался пилот.

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