Захарова: РФ сделает всё возможное для защиты законных прав Винника

Российские дипломаты сделают всё возможное, чтобы защитить законные права и интересы гражданина РФ Александра Винника, которого сегодня экстрадировали в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия не бросит в беде своего гражданина. Российские дипломаты сделают всё возможное для защиты его законных прав и интересов", — говорится в её комментарии.