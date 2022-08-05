Захарова: РФ сделает всё возможное для защиты законных прав Винника
Российские дипломаты сделают всё возможное, чтобы защитить законные права и интересы гражданина РФ Александра Винника, которого сегодня экстрадировали в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Россия не бросит в беде своего гражданина. Российские дипломаты сделают всё возможное для защиты его законных прав и интересов", — говорится в её комментарии.
Захарова также подчеркнула, что Москва возмущена недружественными действиями Греции, которая выдала россиянина на "расправу американской карательной юстиции". Она отметила, что участие Афин в очередном незаконном акте "американского правового произвола" в отношении Винника — ещё одно свидетельство проводимого греческим руководством "конфронтационного курса против нашей страны".
Напомним, что Александр Винник был задержан и впоследствии арестован в Греции в июле 2017 года по запросу спецслужб США. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой. Сегодня его доставили в Соединённые Штаты, где ему грозит 50 лет тюрьмы.
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ТАСС / Юрий Малинов