Россия призывает страны осудить действия Зеленского, осуществляющего ядерный терроризм

Россия призывает международные организации и страны осудить преступные действия режима президента Украины Владимира Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ об ударах ВСУ по Запорожской АЭС, которые были осуществлены сегодня.

"Особый цинизм данной провокации киевского режима придаёт то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой Организации Объединённых Наций международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия", — добавили в министерстве.

Там также отметили, что в случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение работы объекта всецело ложится на киевский режим.