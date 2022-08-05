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5 августа, 18:20

Россия призывает страны осудить действия Зеленского, осуществляющего ядерный терроризм

Россия призывает международные организации и страны осудить преступные действия режима президента Украины Владимира Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ об ударах ВСУ по Запорожской АЭС, которые были осуществлены сегодня.

"Особый цинизм данной провокации киевского режима придаёт то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке под эгидой Организации Объединённых Наций международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия", — добавили в министерстве.

Там также отметили, что в случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение работы объекта всецело ложится на киевский режим.

ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал в Донецке

ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал в Донецке

Ранее в Минобороны раскрыли подробности обстрела Запорожской АЭС. Там отметили, что украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории станции и города Энергодара.

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ТАСС / AP Photo

Варвара Романова

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