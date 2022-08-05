В центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО
Сирены прозвучали в центральных и южных районах Израиля, "Железный купол" отражает обстрел
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных и южных районах Израиля, они предупреждают жителей о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.
В центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО. Видео © Twitter / Indepe News / TobiAyodele / ChrysBarolin
"В последние минуты сирены прозвучали в центральных и южных районах Израиля", — говорится в заявлении.
Тем временем в Сети появились видео от очевидцев, на которых видно работу ЗРК "Железный купол", отражающего массированную атаку. Вероятно, это стало ответом сектора Газа за удары со стороны Израиля, которые были совершены ранее в рамках операции "Рассвет". Как подчеркнул премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, власти не заинтересованы в том, чтобы эта операция затянулась.
"Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их. Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу гражданам нашей страны", — сказал он.
Лайф напоминает, что ранее сегодня израильские ракетные войска нанесли удары по целям радикалов в секторе Газа. Кроме того, Израиль уничтожил площадку для запуска ракет "Исламского джихада". Как сообщила пресс-служба военных, обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". В свою очередь вооружённые группировки сектора Газа пообещали ответить на действия Израиля.
Twitter / ChrysBarolin