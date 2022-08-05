Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных и южных районах Израиля, они предупреждают жителей о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба армии страны.

В центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО. Видео © Twitter / Indepe News / TobiAyodele / ChrysBarolin

"В последние минуты сирены прозвучали в центральных и южных районах Израиля", — говорится в заявлении.

Тем временем в Сети появились видео от очевидцев, на которых видно работу ЗРК "Железный купол", отражающего массированную атаку. Вероятно, это стало ответом сектора Газа за удары со стороны Израиля, которые были совершены ранее в рамках операции "Рассвет". Как подчеркнул премьер-министр еврейского государства Яир Лапид, власти не заинтересованы в том, чтобы эта операция затянулась.

"Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их. Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу гражданам нашей страны", — сказал он.