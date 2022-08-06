Стало известно о ссорах в семье, где житель Екатеринбурга зарезал жену при спящем сыне
Мать зарезанной мужем студентки из Екатеринбурга возьмёт опеку над пятимесячным внуком
Опеку над пятимесячным сыном студентки из Екатеринбурга Светланы, убитой мужем, который затем покончил с собой, возьмёт мать погибшей девушки. Об этом сообщает портал E1.ru. Кроме того, стало известно о скандалах в семье, где произошла трагедия.
"Все документы мы собрали, ребёнка забрали из больницы, сейчас он едет в город Нижняя Салда и будет жить со мной", — рассказала Елена в разговоре с журналистами.
Родители убитой тяжело переживают трагедию. Отец 19-летней девушки рассказал, что в последнее время Светлана жаловалась на ссоры с мужем. Сергей признался, что никогда не одобрял выбор дочери и считал, что пара рано или поздно расстанется. По его словам, когда девушка уехала рожать, то её супруг Никита попросту исчез: перестал отвечать на звонки и пропадал где-то, оставив жену с сыном без денег. Сергей предлагал дочери взять академический отпуск и переехать в родительский дом, но этот план они так и не успели осуществить.
К слову, о самом Никите знакомые отзываются положительно. Работал 23-летний молодой человек курьером. Его начальник отметил, что парень трудился по 16 часов ежедневно почти без выходных. Вероятнее всего, молодая семья испытывала финансовые трудности. Также Никита жаловался коллегам на ссоры с женой.
"Никита часто говорил, что после работы жена закатывает ссоры. <...> Я видел его желание работать и жить, но, видимо, семейная жизнь была тяжёлой, и он не выдержал. Как я понимаю, моральной поддержки он не получал, а, наоборот, только скандалы", — добавил Виктор.
Напомним: о том, что житель Екатеринбурга зарезал жену, а затем покончил с собой, стало известно накануне. В квартире молодой пары всё это время спал их пятимесячный сын.
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