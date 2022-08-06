Стало известно о ссорах в семье, где житель Екатеринбурга зарезал жену при спящем сыне

Опеку над пятимесячным сыном студентки из Екатеринбурга Светланы, убитой мужем, который затем покончил с собой, возьмёт мать погибшей девушки. Об этом сообщает портал E1.ru. Кроме того, стало известно о скандалах в семье, где произошла трагедия.

"Все документы мы собрали, ребёнка забрали из больницы, сейчас он едет в город Нижняя Салда и будет жить со мной", — рассказала Елена в разговоре с журналистами.

Родители убитой тяжело переживают трагедию. Отец 19-летней девушки рассказал, что в последнее время Светлана жаловалась на ссоры с мужем. Сергей признался, что никогда не одобрял выбор дочери и считал, что пара рано или поздно расстанется. По его словам, когда девушка уехала рожать, то её супруг Никита попросту исчез: перестал отвечать на звонки и пропадал где-то, оставив жену с сыном без денег. Сергей предлагал дочери взять академический отпуск и переехать в родительский дом, но этот план они так и не успели осуществить.

К слову, о самом Никите знакомые отзываются положительно. Работал 23-летний молодой человек курьером. Его начальник отметил, что парень трудился по 16 часов ежедневно почти без выходных. Вероятнее всего, молодая семья испытывала финансовые трудности. Также Никита жаловался коллегам на ссоры с женой.

"Никита часто говорил, что после работы жена закатывает ссоры. <...> Я видел его желание работать и жить, но, видимо, семейная жизнь была тяжёлой, и он не выдержал. Как я понимаю, моральной поддержки он не получал, а, наоборот, только скандалы", — добавил Виктор.